Доверчивый пенсионер из Сургута оплатил мошенникам технику на сумму свыше 6 млн рублей

В полиции Сургута возбудили уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере. От действий мошенников пострадал 67-летний житель города, который потерял свыше 6 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД Сургута.

30 января пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков и заявил, что на мужчину оформлен кредит, который надо срочно погасить. Злоумышленник убедил сургутянина внести через банкомат 300 тысяч рублей на указанный им счет, а также подключить функцию «демонстрация экрана».

«Используя данные, неизвестный с помощью системы быстрых платежей осуществили оплату цифровой и бытовой техники на сайте одного из сетевых магазинов на сумму свыше 6 миллионов рублей. Общий ущерб от преступных деяний составил 6 миллионов 375 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Там добавили, что в 2021 году сургутянин уже попадался на уловки аферистов. Тогда он перевел на неизвестные счета свыше 1 млн 600 тысяч рублей.