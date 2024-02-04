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​На выставке, посвященной 100-летию Сургутского района, проходят дни поселений

Поселения Сургутского района представляют себя на выставке «100 лет уверенного роста»

​На выставке, посвященной 100-летию Сургутского района, проходят дни поселений
Фото: admsr.ru

На выставке «100 лет уверенного роста», посвященной вековому юбилею Сургутского района, стартовали дни поселений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Первым стал Белый Яр — он показал себя в Историческом парке «Россия — моя история. Югра».

«Мы сегодня первооткрыватели, нам такую честь оказали. Развернули свои лавки белоярские предприниматели, мастер-классы проводят, экскурсию рассказывают, поют, танцуют. Общаюсь с жителями — всем очень интересна выставка, всем нравится, многие в восторге», — прокомментировал глава городского поселения Белый Яр Валерий Лупырь.

В программе — мастер-классы по изготовлению народных кукол, цветов из фоамирана, символов Сургутского района, росписи глиняных изделий, плетению украшений из бисера. Помимо этого, участники — местные мастера представили свои работы, включая продукты: дегустация шла тут же. Звучала музыка — песни, посвященные Белому Яру, пели вокалисты хора ветеранов.

«Дни поселения Сургутского района стали продолжением нашего проекта «Мультимедийная выставка «100 лет уверенного роста», — комментирует заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина. — Мы решили, что недостаточно просто представить экспозицию, нужно привлекать внимание, рассказывать о ней чаще и делать все, для того, чтобы жители и гости Сургутского района, города Сургута, и других территорий захотели посетить экспозицию. Мы разработали целую программу, в которой более 20 активностей, среди которых самыми яркими являются Дни поселений Сургутского района. У нас 13 поселений, они все разные, самобытные, у каждого есть свои какие-то очень интересные находки, свои предприниматели, культурные программы, традиции. Дни поселения будут проходить исключительно по выходным дням – субботам и воскресеньям, чтобы у людей была возможность прийти на эти мероприятия».

Дни поселений будут сменять друг друга до 10 марта. Место встречи прежнее — пространство выставки «100 лет уверенного роста» в Историческом парке «Россия — моя история. Югра».


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Сегодня в 14:30, просмотров: 279, комментариев: 0
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