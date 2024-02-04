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Молодёжь Сургутского района приглашают освоить нефтяные профессии

Сургутнефтегаз укрепляет связи с подрастающей молодежью Федоровского

Молодёжь Сургутского района приглашают освоить нефтяные профессии
Фото: Анна Танчук

В рамках профориентационной работы представители отдела кадров (ОК) градообразующего предприятия в Фёдоровском укрепляют связи с подрастающей молодёжью своего поселения и близлежащих территорий.

Повышая интерес старшеклассников к сфере нефтедобычи, молодые специалисты ОК НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Карина Лилиановна Уреки, Светлана Андреевна Иванова и Юлия Сергеевна Старчикова с 1 сентября запустили конкурс: фёдоровским школьникам предложили найти интересные факты о нефти и занести их в специально созданную гугл-форму конкурса. В январе нефтяники подвели итоги и посетили три школы Фёдоровского: познакомились с участниками конкурса, наградили отличившихся старшеклассников дипломами и сувенирами, остальным вручили благодарственные письма НГДУ «Комсомольскнефть».

– В таких мероприятиях мы ориентированы на будущих выпускников школ,– поясняет инженер по подготовке кадров I категории НГДУ «Комсомольскнефть» Анна Остаповна Танчук.– Наши специалисты готовят свои выступления с адаптацией под возраст аудитории, чтобы максимально заинтересовать ребят в диалоге, в то же время донести до них самую необходимую информацию. В работе с подрастающим поколением мы постоянно сотрудничаем со специалистами школ, ведущими профориентационную деятельность, преподавателями учреждений дополнительного образования, а также с женсоветом нашего управления (то есть мамами подростков).

Победителей организаторы конкурса определяли по количеству и увлекательности достоверно описанных фактов. В итоге 1 место занял 6-классник Сургутского лицея №3 Тимур Валеев (на фото, сын работницы НГДУ «Комсомольскнефть» Айгуль Рафилевны Валеевой), перечисливший 50 фактов, 2 место – 9-классник Фёдоровской СОШ №1 Владислав Шифут (25 фактов), 3 место – 1-классница Фёдоровской СОШ №5 София Орлова (один, но особенный факт: о том, как в XIX веке нефть спасла китов).

Собранная конкурсантами информация направлена в Технопарк (г.п.Фёдоровский), с которым нефтегазодобывающее управление сотрудничает несколько лет. Талантливые воспитанники учебного заведения сейчас создают иллюстрации к полученному тексту. Лучшие рисунки украсят сборник «Любопытные факты о нефти», который будет издан нефтяниками в ближайшее время.

– В планах у нас – посещение всех филиалов Молодёжного центра Сургутского района, – делится Карина Лилиановна. – Собираемся провести в поселениях встречи с учащимися 8-11 классов с презентацией о нашем управлении, востребованных профессиях по семи направлениям, подробным информированием будущих выпускников о получении дальнейшего образования по направлению от Сургутнефтегаза, а также проведением интересной игры «Нефтяной штурм». Первым пунктом в этом деловом туре стала поездка в Ульт-Ягун 23 января: в резиденции районного молодёжного центра мы встретились с подростками, пообщались по душам о их возможном будущем. Уезжая, оставили для заинтересованных ребят несколько памяток по предмету нашего диалога.И очень ждём обратной связи.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 413, комментариев: 0
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