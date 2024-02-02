Жители Сургута начали получать единую квитанцию для оплаты ЖКУ

В Сургуте перешли на единый платежный документ за ЖКУ. В квитанции будут указаны размеры платежей за водопотребление, водоотведение, отопление, электроснабжение и обращение с ТКО, капитальный ремонт. Это сделано для большего удобства людей, сообщили в пресс-службе Городских тепловых сетей.

«Объединение строк в единый платежный документ было сделано для большего удобства сургутян, это позволяет теперь получать информацию о текущих счетах на водопотребление, водоотведение, отопление, электроснабжение и обращение с ТКО, а также о суммах взносов на капитальный ремонт из одной квитанции», - говорится в сообщении пресс-службы.

В новой квитанции будет три информационных блока: расчет размера платы за ЖКУ ООО «ЮРИЦ», сумма начислений платы за услуги СГМУП «ГВК» и за услуги «Югорского фонда капитального ремонта».