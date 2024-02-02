Детский сад «Гусельки» открылся в Сургуте после капитального ремонта

В Сургуте после капитального ремонта открылся один из двух корпусов детского сада № 47 «Гусельки». Запуск в работу второго блока запланирован на март, сообщает пресс-служба администрации города.

Два здания детского сада «Гусельки» построили в 1982 - 1983 годах. Летом 2022 года работу дошкольного учреждения приостановили для проведения капитального ремонта. Специалисты восстановили фасад, кровлю, инженерную инфраструктуру, а также произвели внутреннюю отделку помещений.

Первый корпус садика заработал в январе. В нем открылось 8 групп для 200 воспитанников. Для групповых помещений и музыкального зала приобрели детскую мебель, в прачечной и пищеблоке также частично заменили мебель и оборудование.

Обновленное пространство детского сада оценили глава Сургута Андрей Филатов и родительская общественность. Гостям показали новое современное оснащение зала робототехники, помещений для проведения музыкальных и спортивных занятий.

«Считаю, что все получилось. Я удовлетворен тем, что вижу. Удержать и сохранить этот настрой и это оснащение – вторая задача. Если заявились на такой уровень дошкольных учреждений, мы должны максимально его удерживать, чтобы ветхость не брала свое», – отметил Андрей Филатов.

Сейчас завершается ремонт второго корпуса детсада. В нем также обновили детскую мебель в групповых помещениях и в групповых буфетных, частично заменили мебель и оборудование прачечной и пищеблока. С марта здание заработает в полном объеме.

На период ремонтных работ воспитанников садика оформили в другие дошкольные учреждения.