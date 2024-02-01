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Сургутские врачи помогли 37-летней пациентке со сложными патологиями стать мамой

Врачи Сургута помогли родить пациентке с массивными спайками

Сургутские врачи помогли 37-летней пациентке со сложными патологиями стать мамой
Фото: Департамент здравоохранения Югры

Врачи БУ «Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства» спасли 37-летнюю пациентку со сложными патологиями и помогли ей стать мамой. Сейчас здоровью женщины и малыша ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе Депздрава.

«37-летняя женщина поступила на плановые роды. В анамнезе три операции, которые привели к массивному спаечному процессу, при этом одно из вмешательств повлекло за собой серьезные осложнения, не позволяющие пациентке стать матерью. В итоге долгожданная беременность наступила благодаря ЭКО», − поделились историей в департаменте. − Учитывая все перечисленные факторы, врачи приняли решение на сроке 38,6 недель гестации делать кесарево сечение. Для максимального контроля и оперативной коррекции возможных негативных последствий из-за спаек в брюшной полости пригласили профильного хирурга».

На свет появился здоровый мальчик весом 3 750 и ростом 53 см. Неонатологи оценили его состояние на 8-9 баллов по Апгар.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 218, комментариев: 0
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