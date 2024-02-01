В 2024 году в Сургуте откроют новое молодежное пространство

Новое молодежное пространство «Арт.Точка» появится в Сургуте в 2024 году. Это станет возможным благодаря реализации инициативного проекта, который поддержали в Администрации города. Будет обновлена действующая площадка на базе молодежно-подросткового клуба «Горизонт» МБУ «Вариант» по улице Островского 21А. В поддержку проекта инициаторы собрали более 600 подписей жителей города.

В 2023 году в Сургуте на базе молодежно-подросткового клуба «Факел» в рамках инициативного бюджетирования уже появилось благоустроенное пространство для творчества молодежи города «Точка». Студенты-дизайнеры сами разработали концепцию помещения. Инициатива получила положительный отклик и молодежным сообществом было предложено реализовать идею в других локациях города.

«Проект был предложен ребятами-активистами. На опыте прошлого проекта они захотели продолжить линию трансформации клубов по месту жительства. Сделать их более современными, обновить по смыслу и содержанию. Мы поддержали идею. Студенты тоже сами разрабатывают дизайн-проект. «Арт.точка» будет первой ступенью для ребят, интересующихся творчеством, чтобы понять, что нравится, получается, и потом перейти в другие центры и учреждения, где развивают креативные индустрии. Мы оставляем те направления, которые здесь были ранее, например, декоративно-прикладное творчество, песочная анимация, танцевальная и вокальная студии, и добавляем новые», – отмечает заместитель директора департамента культуры и молодежной политики Администрации города Евгений Лаптев.

Так, помимо коворкинг-зоны, там появятся новые виды креативных пространств, например, киностудия с комплектом образовательных конструкторов; студия акваанимации. Заниматься смогут все желающие из любой части города, как и сейчас, бесплатно.