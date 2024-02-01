Utair снизил цены в Дубай из Сургута и Тюмени в феврале

Весь февраль на билеты в Дубай из Сургута и Тюмени будет действовать скидка 20%. Промокод UTDUBAI24 распространяется на все тарифы Utair, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Являясь ключевым авиаперевозчиком Западной Сибири, мы заботимся о доступности экономичных рейсов из городов нашего базирования − Сургута и Тюмени. Отправиться в Дубай со скидкой можно даже в высокий сезон, стоимость билетов по акции − от 11 654 рублей», − рассказал президент «Utair − Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Купить билеты со скидкой можно до 29 февраля, а совершить полет до 31 мая.