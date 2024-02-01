​11-летний мальчик угодил под колеса автомобиля в Сургуте

В ХМАО за минувшие сутки произошло одно ДТП с пострадавшим. Авария случилась утром накануне, 31 января, на улице 30 лет Победы в Сургуте. По данным окружной Госавтоинспекции, 23-летний водитель Kia Rio, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги. В результате школьник получил травмы.

В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Пешеходам также следует всегда соблюдать правила дорожного движения.