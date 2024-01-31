Предпринимателям Сургута предлагают стабилизировать цены на продукты первой необходимости

Предприниматели Сургута могут подписать Соглашение о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды товаров, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые цены.

Соглашением определено добровольное ограничение не более чем на 10% на мясо птицы, яйца куриные, сахар-песок, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, соль, масло подсолнечное на период действия Соглашения до 1 января 2025 года.

К Соглашению добровольно могут присоединяться, а также выходить из него, хозяйствующие субъекты, реализующие один или несколько видов товаров из перечня после заполнения заявления .

Участие внесет вклад в стабилизацию ситуации в отношении розничных цен на товары первой необходимости, а также позволит увеличить спрос на данные виды продукции. Установление более низких цен позволит увеличить оборот и сократить срок реализации продукции.

В целях информирования и привлечения покупателей в своём торговом зале Вы сможете делать отметку на товаре, обозначающую, что наценка на товар составляет не более 10%.

По вопросу присоединения к Соглашению Вы можно обратиться в управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Сургута по телефонам: +7 (3462) 52-23-79, +7 (3462) 52-21-03.