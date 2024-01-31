В Сургуте вновь сменили руководителя АО «СПОПАТ»

Кирилл Киселев, возглавивший в конце прошлого года АО «СПОПАТ», переходит на должность советника главы Сургута. Он продолжит курировать работу общественного транспорта и реализацию реформы. Однако операционное управление перейдет Александру Попову. Ранее специалист отвечал за проведение транспортной реформы в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«С 31 января в должности генерального директора АО «СПОПАТ» начинает работу Александр Сергеевич Попов. Сегодня он представлен коллективу и приступил к исполнению своих обязанностей, − говорится в сообщении. − Александр Попов имеет большой опыт работы в сфере городского общественного транспорта. До недавнего времени на разных позициях отвечал за проведение транспортной реформы в г. Южно-Сахалинске (административный центр Сахалинской области), это один из успешных примеров реализации транспортной реформы в стране».

Александр Попов родился в 1988 году, окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2009 года на разных позициях, в том числе руководящих, работал в отрасли общественного транспорта Южно-Сахалинска. С января 2024 года работает заместителем генерального директора АО «СПОПАТ».