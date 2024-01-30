День Сургута пройдет на Международной выставке-форуме «Россия» 30 января

Сегодня, 30 января, на площадке Международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ в Москве на площадке экспозиции Югры состоится День Сургута. Гостям выставки будут представлены история города, достижения, лучшие муниципальные практики, общественные проекты.

«Программа, посвященная Сургуту, начнется с мастер-класса «Югорские мотивы»/ «Детки Севера»/ «Югра – край счастливого детства». Педагоги детского сада «Калинка» в национальных костюмах будут приглашать детей и родителей поиграть в игры народов Севера, примерить элементы костюмов, создать куклу Ханты, оберег, маски, − поделились в городской администрации. − В это же время желающие смогут посетить виртуальную экскурсию по достопримечательностям города с использованием дополнительного оборудования, шлема виртуальной реальности. Экскурсии будут проводиться в течение дня с 10:00 до 12:00, с 14:00-16:00 и с 20:00-21:00».

Для посетителей подготовили более 15 мероприятий. Они будут проводиться в течение всего дня с 10:00 до 21:00.

В 11:00 некоммерческая образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права» презентует проект «Этноскетчинг», а также проведет мастер-класс по рисованию.

В 11:30 гости построят нефтяную вышку из картона, а в 12:00 научатся рисовать настоящей нефтью в рамках мастер-классов, организованных муниципальными учреждениями «Технополис» и «Сургутский краеведческий музей». Там же можно будет изготовить сувенир – традиционную хантыйскую игольницу.

В 12:40 начнется настольная игра «Знай ЭТнО», которая познакомит с бытом, культурой, традициями Ханты, Манси и других народов, проживающих в регионе, состоится выставка кукол в национальной одежде «Народы Югры». Мероприятие подготовили региональные общественные организации «Марийский национально-культурный центр «Марий ушем» («Союз мари») и «Чувашский национально-культурный центр «Туслах».

В 14:00 специалисты Центра детского творчества проведут мастер-класс «По следам черного лиса», научат росписи деревянного спила масляными красками.

В 14:40 педагоги детского сада «Волчок» расскажут о реализации программы естественно-научного и инженерно-технического образования детей дошкольного возраста «Енотик», проведут квест-игру «Путешествие по Сургуту».

В 15:20 состоится презентация проектов автономной некоммерческой организации «Центр поддержки семей «Круг Надежд», викторина, мастер-класс «Югорский хранитель» по изготовлению брелока.

В 16:00 Региональная ассоциация некоммерческих организаций Югры представит гостям выставки опыт проведения в Сургуте детского национального фестиваля «Мандаринка» и фестиваля традиционных российских ценностей «Русский Мир».

В 16:40 пройдет презентация деятельности Гуманитарного добровольческого корпуса, где научат оказанию первой помощи.

В 18:00 посетителей познакомят со спортивными мероприятиями по самолетному спорту, которые проводятся в Сургуте. Планируется участие первой в России женской пилотажной группы «Барсы» из Сургута.

В 18:20 чемпионка мира по шахбоксу из Сургута Ева Форова покажет новое направление в спорте, расскажет, как шахматы совмещаются с боксом, и покажет мастер-класс.

В 18:50 гости смогут принять участие в викторине о городе, спорте, Югре.

В 19:10 посетителей ждет виртуальная экскурсия по Сургутскому острогу, подготовленная историко-культурным центром «Старый Сургут».

Совершить «путешествие» по Сургуту гости смогут в павильоне № 75. Вход для всех посетителей выставки свободный.

Напомним, выставка «Россия» проводится с целью демонстрации важнейших достижений страны. Участниками стали все 89 регионов Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры и общественные организации.