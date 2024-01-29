В 2023 году сургутские травматологи-ортопеды установили более тысячи эндопротезов

В 2023 году сургутские травматологи-ортопеды установили 1 013 эндопротезов коленных, тазобедренных и плечевых суставов. Нынешние объемы подобных операций превышают показатели 10-летней давности больше, чем вдвое, отметили в Депздраве Югры.

«Впервые за свою почти 30-летнюю историю клиника преодолела тысячный рубеж по количеству операций, связанных с заменой суставов. Годом ранее таких конструкций было имплантировано 980, и это тоже стало рекордом. Все эти операции – высокотехнологичные. В Сургутской травмбольнице их выполняют два отделения травматологии и ортопедии из пяти», − добавили в департаменте.

Подчеркнем, что эндопротезирование занимает менее часа и сопровождается минимальной кровопотерей для пациента. Современные методики позволяют проводить операцию даже людям старше 90.