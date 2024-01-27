В Сургуте открыли второй пункт приема сточных вод

В Сургуте накануне, 26 января, открыли второй пункт приема сточных вод. Он находится в восточной части города на базе канализационной насосной станции № 20, сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

«На протяжении многих лет Сургут борется с проблемой слива перевозчиками загрязненных сточных вод в неприспособленные для этого канализационные колодцы. Недобросовестные ассенизаторы наносят вред окружающей среде и инфраструктуре города», - написал глава Сургута в своем телеграм-канале.

Мощность нового пункта составляет до 500 кубометров в сутки. Режим работы – круглосуточный. В новом пункте предусмотрена возможность приема одновременно до 3 ассенизаторских машин. В емкости для слива будет сразу проводиться предварительная очистка и фильтрация.

«Горводоканал» совместно с полицией и контрольным управлением администрации города продолжит профилактические рейды. «Важно не просто минимизировать возможность внештатных сливов сточных вод на территории Сургута, но и искоренить эту практику», - добавил Андрей Филатов.