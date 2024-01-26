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​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 января? // АФИША
Фото: ТАиК «Петрушка»

27 января

Видеотрансляция сказки с оркестром «Дикие лебеди»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 14:00.

Сказка по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена – это история о мужестве маленькой принцессы Эльзы и о ее подвиге, который она совершила, чтобы спасти своих любимых заколдованных братьев.

Телефон для справок: 52-18-12. Вход свободный. 6+

ROCK В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

В Невесомости грянет большой и громкий рок-концерт с участием двух мощных и драйвовых западносибирских банд: ПЛОХОЙ MILKYWAY (Нефтеюганск) и UNCLE JOHNNY (Сургут).

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей, в день мероприятия − 400 рублей. 18+

Мини-экскурсия по выставке «Стили&направления» и мастер-класс по рисованию гуашью

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00.

Сургутянприглашают на мини-экскурсию по выставке и мастер-класс по рисованию гуашью. Горожан ждут подлинные произведения искусства из собрания Сургутского художественного музея, отражающие основные стили и направления русской живописи XХ века.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до 18 лет − 300 рублей, взрослым − 450 рублей, семейный билет − 525. 3+

28 января

Спектакль «Земляника под снегом»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Земляника под снегом - волшебная зимняя сказка о добре, о любви к природе, об умении прощать. Всем детям нравится зима: множество снежных забав и игр, их просто не перечесть! Всюду звучат музыка и радостный смех ребят. Главная героиня сказки О-тиё тоже любит зимние развлечения, да только не велит ей строгая мачеха гулять, как подобает всем детям, нагружает она падчерицу работой по дому, да несправедливо обвиняет во всех ненастьях. Однажды решает мачеха избавиться от сироты О-тиё и отправляет ее в мороз трескучий в лес за ЗЕМЛЯНИКОЙ… Кто поможет главной героине? Восторжествует ли справедливость? Почему добро всегда возвращается добром? На все эти вопросы можно найти ответы после просмотра спектакля «Земляника под снегом»!

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 3+

Мастер-класс «Символ года»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00 и 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс, на котором они смогут создать символ 2024 года − дракона. Композиция будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до 18 лет − 300 рублей, взрослым − 450 рублей, семейный билет − 525. 9+

Психологический лекторий: «Кто старое помянет, тому глаз вон…»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

Тема лектория заключена в пословице: «Кто старое помянет, тому глаз вон…» О чем она говорит? У каждого возникают ситуации, в которых сложно избавиться от мыслей о несправедливом отношении в свою сторону. А нужно ли бороться с негативными чувствами? Как преодолевать обиды, делать выводы из произошедшего и продолжать идти дальше? Разобраться в этих непростых вопросах помогут ведущий клуба, директор АНО «Центр медиации Сургута и Сургутского района», психолог-консультант Любовь Владимировна Перлова.

Телефон для справок: 28-56-93 (114). Вход свободный. 16+


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Сегодня в 15:04, просмотров: 202, комментариев: 0
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