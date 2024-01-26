В сургутском аэропорту в два раза увеличили среднюю скорость мобильного интернета

В международном аэропорту им. Фармана Салманова Сургута для пассажиров и сотрудников в два раза увеличили среднюю скорость мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен пользователям в здании аэропорта, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа, зал повышенной комфортности, а также на территории взлетно-посадочной полосы и привокзальной площади. Увеличение емкости сети позволят путешественникам даже в «часы пик» с комфортом пользоваться поисковыми системами, приложениями для заказа такси, оперативно решать рабочие задачи. Ожидающие вылета вахтовики на скорости до 150 Мбит/с. смогут совершать видеозвонки близким, смотреть фильмы, а сотрудники грузового терминала оперативно решать вопросы по авиаперевозкам.

«Мы продолжаем оцифровывать стратегически важные объекты Югры, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей округа там, где наблюдаем растущую нагрузку на сеть. По данным Big Data МТС, интернет-трафик в аэропорту Сургута один из самых высоких среди аэровокзалов региона. Уверен, что высокое качество связи – это не только удобство, но и знак гостеприимства всем, кто приезжает в северный город. Высокоскоростной мобильный интернет – это еще и мощный драйвер развития комплексной цифровой инфраструктуры для бизнеса и специализированных служб, которые находятся в здании аэропорта», – прокомментировал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Белов.