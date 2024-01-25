СГЭС установили 20 новых трансформаторных подстанций в 2023 году

В 2023 году СГЭС установили 20 новых трансформаторных подстанций. Работы провели в дачных кооперативах «Берендей», «Лайнер», «Магистраль», «Ветеран-2», «Север», «Север-1», «Победит-1», «Энергетик-2».

«Обращаем внимание, что перевод нагрузок на новые электроустановки осуществляется постепенно. Для ввода новой КТПН в работу энергетики производят кратковременные отключения электроэнергии в СОНТ, о чем всегда заблаговременно информируют дачных потребителей. Данная мера необходима и направлена на повышение надежности электроснабжения жителей дачных товариществ», − рассказал заместитель главного инженера СГЭС Владислав Олейник.

В СОНТах «Крылья Сургута», «Тюльпан», «Буровик», «Локомотив», «Полимер» перераспределение и перевод нагрузок на новые или дополнительные силовые трансформаторы планируют выполнить к началу февраля.

Кроме того, энергетики работают над обеспечением каждого домовладения современной автоматизированной системой учета электроэнергии, которая автоматически собирает данные потребления электроэнергии и контролирует расход ресурса в части перегруза мощности.