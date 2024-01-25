В школах Сургута усилили меры безопасности после сообщений о терактах

В школах Сургута усилили меры безопасности из-за телеграм-каналов, распространяющих ложную информацию о массовых убийствах учеников. Об этом сообщает управление общественной безопасности мэрии в телеграм-канале «Безопасный Сургут».

В администрации города заявили, что распространение подобного рода информации является видом «террористического мошенничества». В мэрии заверили, что учебный процесс в школах не нарушен, оснований для отмены занятий нет. Тем не мерее в образовательных учреждениях вводятся дополнительные меры безопасности.

«Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Блокировка канала требует определенного времени. Силовыми структурами ведется работа по установлению лица модерирующего чат, а также по выявлению несовершеннолетних, распространяющих идеи терроризма через телеграм-каналы», - сказано в сообщении.