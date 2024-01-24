Сургутские врачи спасли мужчину с ишемическим инсультом

В травмбольницу Сургута попал 60-летний местный житель с ишемическим инсультом. Врачи обнаружили, что у пациента закупорен один из главных сосудов головного мозга – базилярная артерия. При ее тромбозе летальность достигает 95%. Больше половины выживших обречены на глубокую инвалидность, рассказали в Депздраве Югры.

«Заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Максиму Бессмертных удалось спасти жизнь, благодаря выполнению сразу трех экстренных операций. Специалист быстро удалил тромб. Но появившийся кровоток обозначил другую проблему – субокклюзию базилярной артерии. На участке длиной восемь миллиметров она представляла собой тонкую ниточку. При таком сужении не только не возобновилось бы полноценное питание структур головного мозга, но и вновь образовался бы тромб. Причем, закупориваться просвет начал тут же», – говорится в сообщении департамента.

Вторым этапом оперативного лечения стала ангиопластика. Однако это помогло ненадолго, поэтому специалист принял решение об интракраниальном стентировании. Это были крайние меры: такую операцию стараются избегать до последнего из-за высоких рисков.

В настоящее время мужчина продолжает лечение в палате интенсивной терапии. С пациентом работают неврологи и реабилитологи.