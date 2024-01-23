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В полиции Сургута появился новый руководитель

Полицию Сургута возглавил борец с экстремизмом из окружного главка

В полиции Сургута появился новый руководитель
Фото: pixabay

В УМВД Сургута произошли очередные кадровые изменения. Временным руководителем городской полиции назначили главу окружного центра противодействия экстремизму Виталия Провоторова. Он будет занимать этот пост, пока не найдут достойного кандидата, сообщил источник Ura.ru в силовых структурах.

«Назначение Провоторова носит временный характер», - отметил собеседник издания.

Предыдущий руководитель УМВД Сургута Александр Глущенко в конце декабря стал заместителем начальника УМВД Югры. Временно исполняющим обязанности начальника назначили Сергея Успенского, однако он надолго не задержался на посту, поскольку переехал в Новосибирскую область.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 405, комментариев: 0
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