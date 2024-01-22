Житель Сургута спрятал наркотики в мюсли для передачи их в колонию, но все равно попался

В сургутскую колонию мужчина пытался передать наркотики. Горожанин спрятал вещества в изюме, которые содержались в упаковке мюсли.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, а изъятые вещества направлены на исследование. Согласно результатам экспертизы, в передаче находился наркотик.

«Материалы в отношении задержанного гражданина переданы в УМВД России

по г. Сургуту для принятия процессуального решения в порядке ст. 144,145 УПК РФ. Отметим, что попытка передачи запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений преследуется законом и может грозит штрафом от 5 до 50 тысяч рублей, а также реальным лишением свободы сроком до 15 лет», – комментирует пресс-служба УФСИН России по ХМАО.