На буйного пассажира самолета, следовавшего из Сургута в Москву, завели уголовное дело

Буйный пассажир самолета, следовавшего из Сургута в Москву и совершившего экстренную посадку в Перми, стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. По данным полиции, в ходе досмотра у мужчины нашли пакетики с несколькими граммами мефедрона. Следы этого же вещества обнаружили в его крови.

«В отношении задержанного составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. По решению суда назначено наказание в виде 11 суток административного ареста», — сказано в сообщении.

Пассажирский самолет, следующий из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми вечером 18 января. Поводом для этого стало неадекватное поведение одного из пассажиров - он плевался в других людей и бился головой.