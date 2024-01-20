Проект Сургутского краеведческого музея стал одним из победителей всероссийского конкурса

В числе победителей VI Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений — проект Сургутского краеведческого музея, сообщает пресс-служба администрации города.

Наградой был отмечен мультимедийный интерактивный проект «История в одно касание», который визуализирует историю Сургута, района и Сургутского Приобья от средних веков до второй половины XX века.

О масштабе конкурса говорит факт, что экспертная комиссия рассмотрела 547 заявок из 73 регионов России — и выбрала всего 25 организаций.