Следующий из Сургута в Москву самолет экстренно сел в Перми из-за буйного пассажира

Следующий из Сургута в Москву самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за буйного пассажира. 41-летний мужчина вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России (МСУТ СКР).

Инцидент произошел 18 января на борту самолета авиакомпании Utair. «Командир воздушного судна принял решение совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Тот грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу», - рассказали в ведомстве.

Самолет приземлился в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино. Посадка прошла в штатном режиме. Агрессивного пассажира направили на медицинское освидетельствование. Сейчас следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента.