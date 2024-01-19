Медики Сургута спасли мужчину с острым инфарктом

В Сургуте бригада скорой помощи откачала мужчину, у которого диагностировали клиническую смерть. Пациенту стало плохо на работе – он жаловался на интенсивные давящие боли за грудиной с ощущением нехватки воздуха, выраженной слабостью, профузным потоотделением. Боли за грудиной возникли внезапно, когда по дороге на работу его машина забуксовала и он на сильном морозе и ветру выходил из автомобиля. Дойдя до вагончика охраны, горожанин попросил вызвать скорую.

На момент прибытия бригады скорой медицинской помощи больной находился в положении лежа, на полу в вагончике охраны. При осмотре диагностирован острый инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком, состояние пациента было тяжелым. Мужчине оказали помощь в полном объеме, купировали болевой синдром, провели инфузионную терапию и стабилизировали артериальное давление, проводился непрерывный мониторинг электрокардиограммы.

«Внезапно, при попытке перекладывания пациента на носилки, он потерял сознание, на мониторе зафиксирована фибрилляция желудочков и констатирована клиническая смерть. Благодаря слаженным действиям всех сотрудников бригады в максимально короткое время пациенту нанесли два разряда дефибриллятора и уже через 4 минуты работа сердца была восстановлена, и мужчина пришел в сознание. В стабильном состоянии пациент был госпитализирован в стационар, где продолжает лечение», – сообщили в региональном депздраве.