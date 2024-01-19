Неопытный водитель пострадал в спровоцированном им ДТП в Сургуте

Неопытный водитель спровоцировал единственное за сутки ДТП в ХМАО. Авария случилась вечером накануне, 18 января, в Сургуте. По данным региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель «ВАЗа», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai, движущемуся слева, и столкнулся с ним.

В результате ДТП виновник автоаварии получил травмы.

В Госавтоинспекции ХМАО напомнили, что спешка на дороге, невнимательность при совершении маневров, несоблюдение скоростного режима и очередности проезда - это основные причины, которые приводят к авариям.