Сургутяне получили условные сроки за рыбалку в период нереста

Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении троих жителей Сургута. Их признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, подсудимые рыбачили в мае 2023 года на протоке Черная реки Обь в Сургутcком районе, несмотря на действующий запрет в период нереста. Всего они поймали 54 особи различных пород рыбы. Уточняется, что позднее мужчины полностью возместили причиненный ими ущерб рыбным запасам страны.

«Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 1 год 8 месяцев. Также по приговору суда у подсудимых конфискованы орудия лова и обращены в доход государства», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.