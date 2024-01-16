Дело экс-главы Барсово рассмотрят в суде

Экс-глава Барсово Вячеслав Поздняков предстанет перед судом. Он обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года обвиняемый незаконно расходовал не по целевому назначению бюджетные денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей на нужды администрации городского поселения, предоставленные из бюджета Сургутского района в качестве гранта на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройство территории городского поселения Барсово», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Кроме того, несмотря на аварийное техническое состояние, неоднократные обращения жильцов, требования прокуратуры и решение суда, обвиняемый длительное время с января 2018 года не принимал надлежащие меры к признанию жилых домов аварийным и их расселению, чем существенно нарушены права и законные интересы граждан.

Также следователи считают, что обвиняемый в период с января 2018 года по декабрь 2022 использовал свои служебные полномочия из личной заинтересованности в целях незаконного предоставления близкому лицу благоустроенного жилого помещения взамен аварийному, вне установленной законом очередности.

«В ходе расследования уголовного дела следователем выполнено более 500 следственных и иных процессуальных действий, собраны достаточные доказательства вины обвиняемого. Расследование уголовного дела завершено направлением в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением», – резюмировали в региональном управлении Следственного комитета.