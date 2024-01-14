В Сургуте специалисты похоронного бюро волочили тело в мешке по земле

В Сургуте сотрудники похоронного бюро волочили труп, завернутый в специальный мешок, по земле. Инцидент произошел во дворе ЖК «Возрождение», передает «OMEDIA!», и попал в объективы камер видеонаблюдения.
Часть сургутян посчитали данный поступок аморальным и бесчеловечным. Другие же, напротив, посчитали, что причиной тому послужило то, что представители похоронного бюро не смогли заехать во двор ЖК или не нашли возможности припарковаться рядом с нужным подъездом.
Да, можно до бесконечно говорить о комфортности проживания в Сургуте, в Нефтеюганске, в Нижневартовске и в Югре в целом. Но как только наступает зима с снегопадами и морозами, как вся эта комфортность улетучивается «как сон, как утренний туман».
Году тут комфортность? Когда умершего от инсульта молодого 42 летнего мужчину волокут по двору ЖК «Возрождение», как мешок с мусором. Когда в Нефтеюганске возникший пожар в квартире привёл к прыжку из окна 15 этажа молодого человека. Когда в Нижневартовске водитель маршрутки высаживает беременную женщину на 28- градусный мороз. Когда дворе дома по улице Ленина, в Сургуте заливает водой из-за порыва, а жители остаются без воды.
Поэтому не надо вот всяких высоких мест в рейтингах и не надо много вот такого хвастовства о комфортности проживания в городах Югры с неблагоприятными климатическими условиями.
Нужно это принять за данность неблагоприятный климат и вкладывать миллиарды бюджетных рублей в борьбу с этим неблагоприятными климатитом, а не создавать постовые научные центры для исследований генома человека и создания новых мостовые переходы через Обь для машин, пока в городе не сооружены ещё необходимые тёплые переходы между зданиями и подземные переходы через улицы.
Впрочем ГА осудила ритуальную службу города за варварское эвакуацию тела умершего и обещала даже их оштрафовать.