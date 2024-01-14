В Сургуте специалисты похоронного бюро волочили тело в мешке по земле

В Сургуте сотрудники похоронного бюро волочили труп, завернутый в специальный мешок, по земле. Инцидент произошел во дворе ЖК «Возрождение», передает «OMEDIA!», и попал в объективы камер видеонаблюдения.

Часть сургутян посчитали данный поступок аморальным и бесчеловечным. Другие же, напротив, посчитали, что причиной тому послужило то, что представители похоронного бюро не смогли заехать во двор ЖК или не нашли возможности припарковаться рядом с нужным подъездом.