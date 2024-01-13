Большинство участников опроса на siapress.ru не будут отмечать Старый Новый год

В нынешние выходные наступит Новый год по старому стилю — так называемый Старый Новый год, праздник, который ранее был достаточно популярен, но ныне потерял свою привлекательность. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные опроса на портале siapress.ru и в одноименном телеграм-канале. И там, и там количество читателей, ответивших на вопрос «Будете ли вы праздновать Старый Новый год?» примерно одинаково: 66 процентов на сайте и 62 процента в телеграме.

Меньшая часть все-таки будет отмечать полноценно — 21,5 процента и шесть процентов соответственно.

Использовать праздник как повод просто собраться за столом планируют почти 11 процентов пользователей, голосовавших на сайте, и 19 процентов — в телеграме.

Как водится, часть сургутян не определилась со своим отношением к дате, и будет ли праздновать, узнает уже непосредственно сегодня. На сайте таких пользователей набралось всего полтора процента, в телеграме — 13 процентов.

Напомним, что традиция празднования Старого Нового года обязана своим существованием расхождению в летоисчислении по двум календарям — юлианскому и григорианскому, на который Россия перешла после октябрьской революции 1917 года. Разница между ними составляла 13 дней, и путаница возникла после решения церкви продолжать жить по юлианскому календарю. По нему, Новый год наступал не 1 января, а 14-го. С этим же связано и разночтение в датах Рождества: по григорианскому календарю это 25 декабря, перед Новым годом, по юлианскому — 7 января, перед Старым Новым годом.