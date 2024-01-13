За уборкой снега в Сургуте можно наблюдать онлайн

За качеством уборки снега в Сургуте можно следить онлайн: глава города Андрей Филатов рассказал, что для этого запущен соответствующий сервис.
Спецтехника ныне работает круглосуточно: фронт работы обширен, поскольку в праздничные дни большинство подрядчиков справилось со своей работой плохо. «Только 60 процентов участков в начале недели были в нормативном состоянии, — говорит градоначальник. — Сейчас ситуация постепенно выравнивается».
На своих страницах в соцсетях Филатов отметил, что администрация занята контролем работы дорожников и коммунальщиков: «Ежедневно инспектируем дороги, проверяем работу подрядных организаций. Очередная такая встреча с подрядчиками состоялась накануне. Тем, кто плохо справился, дано время на устранение замечаний. За некачественную работу теперь штрафуем, но, как показывает практика, даже деньги и публичная ответственность – не для всех достаточная мотивация. Один из подрядчиков, на участки которого было много жалоб горожан в праздничные дни, заработает меньше, чем планировал. Оплата будет соответствовать результату уборки дорог. А часть его объемов – улицы Лермонтова и Чехова вообще передаем на содержание другим организациям, которые более успешно справились со своей работой в новом году».
Описанный подход ранее обсуждали на заседании штаба по городскому хозяйству и теперь его намерены внедрять в работу повсеместно.
Наверное сотня точно наберется.
И вот к ним неожиданно добавилась еще одна:
- инспекция: «Городского снегоконтроля», то бишь городская инспекция по контролю за уборкой подрядчиками и УК снега на дорогах, улицах, пешеходных тротуарах и дворах города.
Работа организована так как и любая работа государственной инспекция по государственному надзору.
Хорошо, что ещё называется не городская «чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюций и саботажем».
Или на общественном транспорте, или на уборке дорог и дворов от снега.
А если серьезно, то судя по ответу Главы города, то сегодня работа инспекции «Горснегоконтроля» перешла на ежедневный режим работы.
Вот так и работаем, создавая то временную комиссию то по работе городского общественного транспорта, то сезонную инспекцию по контролю по уборке снега.
То есть царит в работе ГА натуральная компанейщина.
Скоро подойдёт традиционная компания по выборам Президента РФ с ее KPI по количественным и качественным показателям.
Но Президента РФ мы выбираем хоть один раз в 6 лет, а снег-то надо убирать ежегодно с декабря - по март месяц.
И казалось, что такое постоянство должно довести работу ГА по уборке снега в городе до автоматизма.
Но почему-то период с 1 -10 января каждого года жители города испытывают постоянно дискомфорт?
То снега навалит и никто не убирает.
То жители города сами праздничного мусора навалят столько, что горы мусора вырастают рядом с баками, а «мусорный оператор» прикрывается нормами СанПиН.
То есть фактически «мусорщики» и «уборщики снега» в подрядных организаций и в УК все эти 10 праздничных дней пьют наравне со всеми, безбожно «как последние сапожники», забыв о выполнении своих прямых обязанностей перед жителями города.
Ага! «Кина не будет, кинщик заболел».
Ежегодно одни и тоже грабли.
А 40% не чищенных дорог в городе в течение праздничных дней - это полный беспредел подрядчиков.
О неочищенных дворах можно не упоминать, потому что УК известные беспредельщики.
А потом после праздничного загула всех: от мусорщиков и уборщиков снега до городских чиновников, ГА начинает работу. по надзору и неотвратимому наказанию всех попавших под горячую руку.
Казалось в век информатизации и ИИ, когда в городе наворочено много чего «умного», начиная от «умного дома» до «умного города», почему-то существует тупой контроль за уборкой снега.
Зачем-то нужны городские инспекции с их рейдами по контролю за количеством и качеством уборки улиц и дворов от снега.
Когда с помощью видеокамер «Умного города» можно контролировать весь процесс уборки 7/ 24 в режиме онлайн.
Не хватает видеокамер?
Прикупите и установите их и все информацию заведите в Единый диспетчерский центр, где диспетчер города будет круглосуточно в режиме онлайн контролировать и снимать информацию о количестве техники по уборке снега на каждой дороге, в каждом дворе города и общую детальную сводку каждое утро по всем подрядчикам и УК представлять на стол градоначальнику.
Все в автоматическом режиме.
Не было техники подрядчика на уборке снега или не было техники УК на уборке двора- автоматически включается счётчик начисления штрафов и автоматически снимаются штрафные деньги со счетов Подрядчика и УК.
Что же здесь неясного? И зачем эти предписания? Если я, к примеру, запил и не вышел на работу, то работодатель, что должен мне выписать предписание, чтобы я вышел на работу?
Да он тупо даст предписание отделу по работе с персоналом вручить мне трудовую книжку, как только я протрезвев, появлюсь на пороге предприятия.
А тут какие-то китайские церемонии?
Ага! ГА выписывает предписания, чтобы Подрядчик и УК вышли на работу.
Если их нет возможности уволить зампрогулы, то невыход их техники на уборку снега нужно штрафовать автоматом без всяких предупреждений и предписаний.
Судя по всему Подрядчики и УК так привыкли к такой безответственности и безнаказанности, что творят беспредел.
А ГА их ублажает и облизывает, чтобы они хоть как-то убирали город.
С такой практикой рано или поздно надо заканчивать.