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Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 января? // АФИША
Фото: Культурный центр «Порт»

13 января

«КОТовечеринка» в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 16:00.

13 января в 16:00 в галерее «Стерх» состоится самое «заМУРчательное» событие января – «КОТовечеринка»

Вас ждут: выставка «Кот Нейрон про искусство всех времен», увлекательная интерактивная программа, а еще веселые арт-занятия, от мастеров галереи, где можно слепить, склеить, разрисовать собственных котов в разных стилях и направлениях искусства.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. 0+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

13 января в Невесомости состоится первый в новом году праздник музыкального безумия – великий и ужасный ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. Приглашаем всех желающих показать себя и послушать других. Музыка, акустика, рок, рэп, стендап и все прочее.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300 рублей, в день мероприятия – 400 рублей. 16+

Выставка «Сказка художника»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00.

Январь – время сказок. Мы предложили сургутским художникам представить свои сказки – куда их охотнее всего увлекает фантазия. Можно сказать, что это выставка про сказочные путешествия, фантастические миры.

В зале соседствуют и вступают в диалог невероятные образы в самых разных воплощениях. Люди из Будущего Марины Шишовой и стимпанк-фантазии Закира Сагитова. Лисья сказка Нади Макаренко и фольклор ханты в иллюстрациях Елены Артемьевой. Девушки-аллегории – «Времена года» Натальи Виль и «Искушение» Анастасии Щегловой

Представлены жанры и техники: живопись, графика, digital art, смешанная техника (природные, технические материалы), керамика, арт-объекты.

В выставке участвуют 15 авторов: Д. Гораш, Е. Данилюк, В. Зырянов, Н. Кудря, А. Полякова, Е. Пригодина и другие.

Выставка рассчитана на широкую аудиторию, сопровождается интерактивной программой (по записи).

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 150 рублей для зрителей старше 18 лет, 100 рублей для детей от 7 лет, 50 рублей для детей от 5 лет и пенсионерам. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Снегурочка»

Место проведения: малый зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 14:00.

По мотивам пьесы Александра Островского. Художественное слово – заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева.

Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Музыка – В.С. Калинников, И.М. Красильников, А. А. Егоров, Е. Кузнецов, А. Н. Холминов, Й. Сук, В. Д. Биберган, А. К. Глазунов, Г. В. Свиридов, Э. Х. Григ.

Дирижер – лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгений Волчков. Песочная анимация – лауреат номинации «За вклад в развитие изобразительного искусства» МОСХа Анна Иванова.

Телефон для справок: 52-18-12. Вход свободный. 0+

14 января

Выставочный проект «Азбука Сургута»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время совпадает с графиком работы Культурного центра.

Культурный центр «Порт» приглашает посетить коллективный выставочный проект «Азбука Сургута», который пройдёт с 6 января по 25 февраля.

Ежегодная традиция объединять большое количество сургутских художников и творческих активистов города в один проект продолжится в уже январе 2024 года. «Азбука Сургута» – выставка, состоящая из 33 работ, каждая из которых представляет одну из букв русского алфавита. В свою очередь, буква визуализируется через объекты и понятия, свойственные нашему северному городу и демонстрирующие его уникальность и самобытность.

В выставке принимают участие: Анастасия Орешко, Любовь Кутузова, Matur, Софья Цуканова, Маша Юшманова, Дарья Черменева, Foks, Ирина Устинова, Mint Artist, Елена Тринеева, Ангелина Рахимова, Pasek, Евгениявсибири, Rino Ink, Надя Макаренко, Евгений Сергеев, Марина Нарейко, Виктория Абдуллина, Марина Шишова, Анна Демичева, Дмитрий Натальский, Юрий Семенков и другие представители творческой городской среды.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Драконье счастье»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию символа года – дракона.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 300 рублей, взрослый билет – 300 рублей, семейный билет – 450 рублей. 9+


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Сегодня в 13:14, просмотров: 257, комментариев: 0
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