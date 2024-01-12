Празднование Нового года у сургутских елок прошло без происшествий

В ночь с 31 декабря на 1 января новогодние елки и ледовые городки посетили 1,5 тысячи жителей Сургута. Их охраняли 94 сотрудника полиции. Празднование прошло без происшествий.

«Происшествий в местах проведения массовых мероприятий не было допущено. С 23:00 6 января до 03:00 7 января в 11 храмах проходили праздничные богослужения. В ночное время суток их посетили более 6,5 тысячи человек. Привлекли 150 сотрудников», – рассказал инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по Сургуту Юрий Кучеров.

Всего в период праздничных дней на телефон 112 поступило более 15 тысяч сообщений. Это больше примерно на три тысячи, чем в прошлом году. «Если брать структуру этих звонков, то порядка 70% — это оказание медицинской помощи. Люди чаще болели в период праздников», − добавил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Андрей Рачёв.

Напоминаем, более 1 000 взрослых сургутян обратились к врачам с разными травмами в новогодние каникулы.