Сургутские врачи помогли родиться малышу, мама которого экстренно поступила в Центр охраны материнства и детства

В Сургуте врачи Центра охраны материнства и детства спасли в новогодние праздники сразу две жизни. К ним поступила пациентка с жалобами на сильные боли внизу живота, которые сопровождались кровянистыми выделениями. Женщина была беременна вторым ребенком. Обследование показало 50% отслойку плаценты.

Всего 15 минут понадобилось врачам, чтобы помочь появиться на свет малышу. Ребенок родился доношенный, однако неонатологи оценили его состояние на 4-6 баллов по Апгар. Для спасения новорожденного потребовались специальные методы респираторной поддержки, экстренное лабораторное обеспечение, проведение МРТ. Наличие современного оборудования и высокопрофессиональный медицинский персонал дали шанс младенцу постепенно компенсировать большие повреждения, вызванные отслойкой плаценты.

«Также во время операции использовали один из современных и эффективных методов профилактики материнской смертности вследствие массивного акушерского кровотечения – аппаратную реинфузию эритроцитов. В результате специалисты Центра охраны материнства и детства в сложнейшей ситуации спасли и маму, и ребенка. Мальчику еще предстоит долгая реабилитация. Желаем маме и малышу скорейшего восстановления и крепкого здоровья!» – подчеркнули в Центре охраны материнства и детства.