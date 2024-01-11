В Сургуте подросток чуть не вступил в запрещенное террористическое движение

Подросток из Сургута едва не попал под влияние террористического движения «Колумбайн» (признано в России террористическим в феврале 2022 года – прим.ред.), администрация города пригласила отца несовершеннолетнего и самого ребенка на заседание специализированной межведомственной группы с участием правоохранительных органов. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале управления общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут».

«За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Родителям несовершеннолетнего на заседании вручены методические рекомендации: «Профилактика депрессивно-агрессивного поведения несовершеннолетних», разработанные администрацией города. Субъектами профилактики проводится комплексная работа с семьей несовершеннолетнего, ситуация на контроле администрации города», – подчеркнули представители управления общественной безопасности мэрии.

Отмечается, что в последнее время фиксируют увеличение случаев вовлечения детей в данное движение через интернет.