В Сургуте проверяют водоем на Югорском тракте для организации купели

В Сургуте ведется подготовка к крещенским купаниям. В настоящий момент решается вопрос проведения мероприятия на водоеме между Югорским трактом и Мелик-Карамова, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Андрей Рачёв.

«Вчера мы провели замеры толщины льда на водоеме. В скором времени примем решение о проведении там Крещения Господня. Сложность в том, что на части водоема образовалась прослойка воды и наледи. Соответственно толщина льда может оказаться недостаточной для того, чтобы обеспечить выход техники для расчистки. В храмах скорее всего изменений не будет, как и ранее организуют купели», − добавил начальник ведомства.

Как проходило Крещение в Сургуте в прошлом году − в фоторепортаже siapress.ru.