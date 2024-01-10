В Сургуте суд рассмотрит дело о хищении у пенсионеров более 9 млн рублей

В Сургуте суд рассмотрит уголовное дело о хищении у пенсионеров свыше 9 млн рублей. В совершении мошенничества в крупном размере обвиняются двое местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемые путем обмана похищали денежные средства у пожилых граждан. Они звонили потерпевшим и сообщали ложную информацию о совершении их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом», - рассказали в пресс-службе.

После этого пожилым людям предлагали через курьера передать деньги для пострадавшего в ДТП, уверяя, что это поможет родственнику избежать уголовной ответственности. Всего мошенники похитили у пенсионеров свыше 9 млн рублей. Суд рассмотрит исковое заявление о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного потерпевшим.