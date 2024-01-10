В Сургуте пассажирам не хватило мест в самолете Utair до Санкт-Петербурга

В аэропорту Сургута утром 10 января произошел скандал. Часть пассажиров сняли с рейса Utair до Санкт-Петербурга без объяснения причин. Позднее в авиакомпании сообщили, что на рейсе 469 Сургут-Санкт-Петербург произошла замена воздушного судна на борт меньшей вместимости. Улететь не смогли 20 пассажиров, пишет Sitv.

«На рейсе 469 Сургут-Санкт-Петербург произошла замена воздушного судна на борт меньшей вместимости. Часть пассажиров будет отправлена ближайшими рейсами. На время ожидания авиакомпания предоставит пассажирам все необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам», — сообщили Muksun.fm в пресс-службе Utair.

По данным Sitv, пассажиры, которых сняли с рейса, направили обращение в прокуратуру.

8 января в аэропорту Сургута почти на 7 часов задержали рейс до Сочи. Отправку рейса переносили несколько раз.