Жители Сургута могут сдать новогодние елки на переработку. Деревья переработают в щепу для Сургутского ботанического сада, сообщает «Родительский комитет Сургута и ХМАО».

«Для сбора елок можно договориться с соседями и вывезти сразу несколько деревьев. Это станет не просто добрососедским жестом, но и дополнительной пользой для экологии, так как позволит сократить углеродный след от доставки деревьев до места сбора на автотранспорте», - сказано в сообщении.

Сотрудники АО «Полигон - ЛТД» с помощью специального устройства измельчат деревья в щепу и передадут Сургутскому ботаническому саду. Дробленая щепа используется для мульчирования почвы. Она сохраняет в земле влагу, предотвращает перегревание почвы летом, а зимой защищает растения от вымерзания.

Елки будут принимать с 14 по 31 января по двум адресам: проспект Набережный, 5 строение 2 «Птичка» и ул. 30 лет победы, 21/3 «СпортЗавод». Деревья должны быть без новогодней мишуры, дождика, игрушек.