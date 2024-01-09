Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Сургутском районе

В Сургутском районе на трассе «Лянтор-Нижнесортымский» произошло ДТП с большим количеством пострадавших. По данным ГАИ Югры, 26-летний водитель «ВАЗа» при обгоне не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные метеорологические условия, допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen», под управлением 25-летнего мужчины.

В результате автоаварии водитель Volkswagen и его 24-летняя пассажирка, а также два пассажира ВАЗ: 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано два ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе два ребенка. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 25 водителей и 48 – за нарушение правил перевозки детей.