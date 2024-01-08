В Сургуте двух мужчин сняли с поезда за распитие алкоголя и ругань матом

В Сургуте транспортные полицейские сняли с поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Уфу, двух пьяных мужчин. Пассажиры были пьяны и ругались матом, сообщает пресс-служба УТТ МВД России по УрФО.

«Граждане распивали алкогольные напитки, мешали отдыху других пассажиров, а когда попутчики сделали замечания нарушителям, те ответили грубой нецензурной бранью. Не желая церемониться с дебоширами, начальник поезда отказал им в дальнейшем проезде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что мужчин привлекли к административной ответственности.