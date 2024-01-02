Спортивная афиша Сургута на январь

Новый год — отличное время для того, чтобы начать заниматься спортом. Или хотя бы начать интересоваться им: январь предлагает сургутянам сразу несколько крупных соревнований, которые могут помочь пробудить интерес к ЗОЖ и всему, что с ним связано.

Так, 4 января в 17.00 в Ледовом Дворце спорта стартует благотворительный матч по хоккею — выяснять сильнейшего будут хоккейный клуб «Югра» и сборная Сургута.

Спустя перерыв, уже ближе к концу месяца, можно будет приобщиться и к другим видам спорта: запланированы всероссийские соревнования и чемпионаты не только по хоккею, но и по баскетболу, мини-футболу и даже водному поло. Подробности — в афише.