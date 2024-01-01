В Центре охраны материнства и детства родился первый сургутянин 2024 года

Первый новорожденный Сургута в наступившем году появился на свет в 00:40 в Центре охраны материнства и детства. Об этой радостном событии сообщил глава города Андрей Филатов в своих соцсетях.

«Первый в этом году сургутянин появился на свет в 00.40 в Центре охраны материнства и детства. Это мальчик, весом 3050 кг., ростом 51 см. Поздравляю родителей с прибавлением в семье», – говорится в сообщении.

За 2023 год в Сургуте появились на свет более 7 530 детей. Глава города отметил, что врачи уверены, что в 2024 году новорожденных будет не меньше.