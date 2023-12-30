На службу отправились порядка 500 жителей Сургута и Сургутского района

В Сургуте и Сургутском районе завершился осенний призыв: как передает городская администрация, на службу отправились около 500 жителей двух муниципалитетов.

«Призыв прошел в соответствии со всеми законодательными актами. Отправки состоялись без срывов. На военную службу по призыву отправлено около 500 сургутян и ребят из Сургутского района. Сейчас они уже все находятся в воинских частях», – прокомментировал военный комиссар города Сургута и Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Калядин.

Напомним, что это последний призыв, который распространялся на граждан от 18 до 27 лет: с 1 января призывной возраст расширен и составляет 18-30 лет.