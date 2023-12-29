30 декабря завершатся работы по украшению Сургута к праздникам

По поручению главы города Андрея Филатова в Сургуте завершается обустройство ледовых городков и зимнее оформление улиц и площадей. Всего будет создано восемь локаций с новогодними елями, ледовыми скульптурами, горками и световыми фигурами.

Например, на территории сквера возле Свято-Троицкого кафедрального собора уже возвышается ель, установлены ледовые композиции, лабиринт и в ближайшее время появятся три горки. Тематика ледового городка – «Рождественская».

Самая высокая елка в городе установлена на Главной площади. Ее высота – 20 метров. Здесь строят три горки и скоро появятся ледяные Дед Мороз и Снегурочка, а также аттракцион «Чаша-ловушка». Ледовые скульптуры будут посвящены русским сказкам. На Площади Советов сургутян уже радует нарядная ель, композиции из льда, посвященные 430-летию города Сургута и горка.

«Новшество этого года – подрядчик выбрал способ установки горок и материалов полностью изо льда. Если в прошлом году это был комбинированный вариант, каркас деревянный и ледяные элементы, в этом году это полностью ледяные горки. Большинство локаций почти завершены. Мы ожидаем, что до 30-го числа все работы будут закончены», – отметил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Сургута Алексей Фокеев.

Элементы новогоднего оформления также установили на следующих локациях: площадка по улице Геологическая, 10, сквер «Геологов-первопроходцев» в 23 микрорайоне, сквер «Молодёжный», площадка у Сургутского музыкально-драматического театра и поселок Дорожный. В 31 микрорайоне организована выставка брендированных ёлок, для участия в которой приглашены различные организации города.

Всю зиму сургутян будет радовать световое оформление. Помимо вышеперечисленных локаций световые декоративные элементы появились на следующих территориях: сквер возле Городского культурного центра, кольцо транспортной развязки на пересечении пр. Ленина, Мира и ул. Кукуевицкого, разделительная полоса по Югорскому тракту, кольцо транспортной развязки пр. Ленина и ул. Дзержинского, кольцевая развязка ГРЭС и другие.

На пр. Ленина и ул. Энергетиков гостей и жителей города радуют 20 тысяч ярких лампочек. На проспекте Комсомольском 60 деревьев украшены гирляндами.

Внесли свой вклад в зимнее оформление города и сургутяне. До 30 декабря ТОСы закончат обустройство 15 снежных городков и установку 13 новогодних елей во дворах домов.