В Сургуте подвели итоги викторины «30 лет Конституции – Проверь себя»

12 декабря главному нормативному правовому акту нашей страны исполнилось 30 лет со дня создания. Специально к праздничной дате Центральный исполнительный комитет Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 1 октября по 25 ноября проводила конкурс «30 лет Конституции – Проверь себя».

Принять участие в тестировании мог любой гражданин РФ, достигший 18 лет. Тест на знание Конституции РФ состоял из 10 вопросов, на прохождение отводилось 10 минут.

В Сургуте среди активных участников викторины – студенты высших учебных заведений, представители общественных объединений и другие горожане, желающие проверить себя на знание главного нормативно-правового акта нашей страны.

Каждый участник получил электронный сертификат по завершению прохождения тестирования. Из всех участников были выбраны те, правильно ответил на все вопросы за более короткий срок. Сегодня на награждении лидерам викторины вручили ценные подарки и призы от партии «Единая Россия».

«В Югре более 3 тысяч жителей приняли участие в викторине. Принимали участие жители охотно, потому что Конституция РФ – это главный закон в нашей стране, который нужно знать каждому. Участники могли и проверить свои знания и узнать что-то новое. В Сургуте 11 человек стали победителями конкурса, по округу – это самое большое количество лидеров», – рассказала представитель Команды Югры, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городе Сургуте Алена Соловьева.

В топ-100 лучших югорчан, продемонстрировавших наиболее высокий уровень знаний Конституции РФ, вошли представители департамента имущественных и земельных отношений Администрации Сургута – Виталий Галиев и Владимир Кульчевский.

«Викторина была очень интересная и познавательная. Материал подобран качественно, вопросы хорошо сформулированные и открытые. Считаю, что Конституцию Российский Федерации знать очень важно, ведь мы граждане своей страны. Приятно, что мой результат отметили и признали», – поделилась секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» в городе Сургуте Светлана Коломиец.

Напомним, что конкурс проводился с целью правового просвещения и патриотического воспитания граждан.