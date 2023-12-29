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В Сургут прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая

Сургут первым примет ковчег с мощами Николая Чудотворца

В Сургут прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В период между двумя важными православными праздниками, Рождеством Христовом и Крещением – в Югру по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибудет ценная святыня – ковчег с частицей мощей святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийских чудотворца. Первым примет ковчег Сургут: 9 января его встретят в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Торжественная встреча завершится божественной литургией, которую проведет митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 9-11 января у святыни будут совершаться акафисты и молебны.

Этот ковчег с мощами святителя и чудотворца Николая был передан в 2022 году Святейшим Патриархом Кириллом в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга. Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых в христианстве святых, явивший множество чудес. Заступнику молятся все путешествующие, покровителем которых он является во всем мире. Его почитают не только православные, но представители других религий как святого, помогающего всем, кто с искренней глубокой молитвой обращается к Николаю.

При содействии митрополита Павла верующие Югры смогут приложиться к мощам святого угодника с 9 по 17 января 2024 года и попросить его помощи во время предстоящих Рождественских святок. Ковчег будет принесен в храмы Мегиона, Нижневартовска, пос. Солнечный Сургутского района (храм Николая Чудотворца), Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 251, комментариев: 0
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