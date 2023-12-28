Из Сургута запустят прямой рейс в Красноярск

С 1 января 2024 года в аэропорту Сургута появятся прямые рейсы до Красноярска. Будет возможность в том числе приобрести билеты по субсидируемым тарифам, сообщает пресс-служба аэропорта города.

«С 1 января 2024 года авиакомпания «Россия» расширяет маршрутную сеть из Сургута и приступает к выполнению полетов в Красноярск. Рейсы запланированы дважды в неделю – по понедельникам и четвергам», - сказано в сообщении.

Вылет из Сургута - в 23:15, прилет - в 3:25 следующего дня. Вылет из Красноярска - в 22:05, прилет - в 22:15 (время местное для каждого аэропорта).

Полеты будут выполняться на самолетах Сухой Суперджет 100.