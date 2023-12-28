Сургутяне не смогут запустить салют на Новый год

В Сургуте с 30 декабря по 8 января ввели особый противопожарный режим. В связи с этим горожанам запрещено запускать салюты.

«Учитывая рекомендации МЧС России и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на период новогодних праздников с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на территории города Сургута введен особый противопожарный режим. В числе запретов: разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ, а также запуск любых пиротехнических изделий (фейерверков, салютов)», – сообщили в администрации города.

Ранее в Сургутском районе и в Нефтеюганске запретили запуск фейерверков по той же причине.