В новогодние каникулы галерея «Стерх» покажет сургутянам новые выставки

На огонь, воду и... котов можно смотреть бесконечно! Особенно если красота животных соединяется с искусством мастеров всех времен. От папирусов и византийской мозаики до творений авангардистов – везде коты! Лучшие модели и проводники в мире искусства – это, конечно, коты!

И когда зрители осмотрят выставку при свете – в самый раз вспомнить, что коты – ночные животные, и могут видеть тайное… Гасится свет в зале, берутся фонарики – и картины меняются, на них проступают знаки и рисунки. Это – секреты кота Нейрона, его тайные радости и послания людям!

Кто устроил этот живописный кошачий карнавал? Нейросети – вместе с идеями, фантазией и творчеством самых разных специалистов галереи «Стерх».

На выставке кроме картин есть арт-объекты, размещены пояснения по QR-кодам. Проводятся интерактивные программы для учащихся.

Вход: 150 руб. (старше 18 лет), 100 руб. (с 7 до 18 лет), 50 руб. (дети с 5 до 7 лет, пенсионеры), до 5 лет дети бесплатно. Интерактивная программа 100 руб. с 1 человека (группы 5 – 20 чел.)

Справки и запись на интерактивные программы по тел. 350-978

Галерея «Стерх» открыта 10.00 – 18.00, выходной: понедельник.

электронные билеты – на www.art-surgut.ru